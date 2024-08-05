Подростки устроили массовую драку на стадионе в Екатеринбурге

На одном из стадионов Екатеринбурга произошла массовая драка с участием подростков. Этим уже заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось вечером 4 августа на стадионе школы на улице Бебеля в уральской столице. Между группой подростков произошла драка, в ходе которой они нанесли друг другу телесные повреждения.

Свою проверку по факту инцидента организовала полиция. Сейчас устанавливаются личности дравшихся подростков. В прокуратуре заявили, что оценят работу органов профилактики по пресечению противоправных действий несовершеннолетних.

Напомним, также за несколько дней до инцидента толпа подростков на Эльмаше избила 14-летнего школьника, снимая это на телефон.