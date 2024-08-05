Блогеру Эдварду Билу могут ампутировать ногу

Блогеру Эдварду Билу могут провести ампутацию ноги. Он сломал ее во время поездки на самокате. Во время первой госпитализации ему установили специальную спицу, однако позже место травмы стало гноиться и болеть.

Ситуацию усугубил административный арест: Бил снимал ролик, в котором ехал на электросамокате в форме полицейского, за это суд постановил арестовать его на 13 суток.

Но из спецприемника блогера увезли в больницу, где пытались стабилизировать состояние и остановить заражение крови.