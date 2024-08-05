Четыре случая лихорадки Западного Нила выявили в Астраханской области

Четыре случая лихорадки Западного Нила зарегистрировано в Астраханской области с начала года. Об этом сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по области.

Заболевшие - жители Астрахани, Приволжского и Икрянинского районов. Двое из них уже выписаны, еще двое продолжают лечение.

Ранее три случая лихорадки Западного Нила зарегистрировали в Рязанской области. Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14.

Лихорадка Западного Нила распространена в странах с жарким климатом. Южные регионы России также считаются эндемичными по этой инфекции. Кроме того, вирус встречается в Центральной части России и Поволжье в связи с потеплением климата.

Заболевание передается при укусе комара или клеща. От человека к человеку инфекция не распространяется.