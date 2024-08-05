В Верхнюю Пышму прибыл советский космический корабль "Буран"

В Верхнюю Пышму доставили космический корабль "Буран" ("Байкал" изделие 2.01), который пополнит коллекцию Музейного комплекса. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Это третий летный, первый пилотируемый корабль многоразовой транспортной космической системы. Он был создан в рамках советской космической программы "Энергия – Буран" в 1993 году. Это был самый крупный космический проект в истории страны", - рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Музей военной техники в Верхней Пышме выкупил "Буран" у музея техники Вадима Задорожного (г. Медынь Калужской области). Космолет везли из аэропорта Жуковский через каналы Москвы, далее по Волге и Каме до Перми. Затем автотранспортом "Буран" отправили до Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Космическая система "Энергия – Буран" была, по сути, советским ответом на программу Space Shuttle из США. Ракета "Энергия" выводила космосамолет "Буран" на орбиту, где он мог выполнять любые задачи - хоть мирные, хоть военные. В проект даже набрали отряд космонавтов.