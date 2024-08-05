Самолет авиакомпании "Ямал" из-за проблем с двигателем вернулся в тюменский аэропорт

Самолет А-320 авиакомпании "Ямал" из-за проблем с двигателем был вынужден вернуться в аэропорт "Рощино", сообщает telegram-канал Aviaincident, передает корреспондент Накануне.RU.

В 5.15 по местному времени самолет должен был вылететь в Сочи. Но уже через три минуты после взлета экипаж доложил о некорректной работе первого двигателя. Было принято решение посадить воздушное судно.

Два с половиной часа самолет вырабатывал топливо и в 7.27 совершил благополучную посадку.