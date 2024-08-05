МВД переобъявило в розыск Родченкова

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков переобъявлен в розыск в РФ по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе МВД России.

По какой статье идет розыск, не указано.

Родченков стал фигурантом уголовного дела в июне 2016 года. Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. В сентябре 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск.

В Службе внешней разведке России заявили, что перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский курируют очередной проект США против российского спорта.