В Челябинске более 200 райдеров выявили лучших на площадке RCC Extreme

В минувшее воскресенье на площадке RCC Extreme рядом с ледовой ареной "Трактор" прошел "Кубок города Челябинска RCC Extreme", организованный Русской медной компанией.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в нем приняли участие 215 спортсменов на самокатах, скейтбордах, велосипедах ВМХ и МТВ из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Кемеровской областей, Пермского края, а также республики Башкортостан. Спортсмены самых разных уровней подготовки показали свои лучшие элементы и отработанные трюки в шести дисциплинах, а победителям и призерам вручили грамоты и медали. В старших возрастных группах, где профессионализм спортсменов оценивался судьями особенно строго, разыграли денежные призы.

"Сегодня более 200 участников собрались в скейт-парке, чтобы выявить сильнейших райдеров в различных дисциплинах и возрастных категориях. Уровень подготовки спортсменов разнообразный, конечно, он зависит напрямую от того, кто сколько тренируется. Сегодняшние прокаты помогут оценить и отобрать лучших райдеров, которые в последующем смогут представлять свой регион на самых высоких состязаниях. В Челябинске и Екатеринбурге по-настоящему технически сложные площадки. Могу сказать, что и они в том числе являются гарантом подготовки высококлассных спортсменов", - отметил судья соревнований "Кубок города Челябинска RCC Extreme" Александр Анецких.

В этом году впервые райдеры старше 12 лет в дисциплинах самокат-парк и самокат-стрит боролись за спортивные разряды. Сотрудничество RCC Extreme с Федерацией роллерспорта Челябинской области позволит лучшим спортсменам войти в состав сборных команд региона, а также в будущем участвовать во всероссийских соревнованиях.

"Мы не пропускаем ни одни соревнования RCC Extreme. Ездим с сыном из небольшого города Коркино на турниры как в Челябинск, так и в Екатеринбург. Наш сын занимает призовые места на состязаниях столь высокого уровня, и это дает ему еще большую мотивацию для усиленных тренировок. Хотелось бы отметить самый высокий уровень соревнований. Это касается и безопасности, комфортных условий для спортсменов и зрителей", - рассказала мама кикскутериста Юлия Кияткина.

Проведение городского контеста стало возможным благодаря современному оснащению скейт-парка Челябинска, который построен с учетом всех требований безопасности и доступен для свободного посещения в течение всего сезона.