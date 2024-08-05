В Бангладеш произошел переворот

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина была отстранена от власти, вертолет с ней на борту вылетел в Индию. Тем временем армия страны объявила о создании переходного правительства. В стране объявлен комендантский час на фоне столкновений протестующих и правительственных сил.

О том, что Шейх Хасина подала в отставку и покинула Бангладеш, сообщил генерал Вакер-Уз-Заман.

При этом беспорядки на улицах не прекращаются, сообщается о попытках штурма резиденции премьер министра.

Антиправительственные выступления в стране с населением 171 млн человек начались около месяца назад из-за правительственных квот на рабочие места. В столкновениях протестующих (в основном молодежи) с силовиками погибли около 300 человек. Это привело к новой волне протестов, которую возглавили студенты в Дакке – столице Бангладеш.