В Первоуральске столкнулись легковушка и грузовик: пострадали пять человек

На Среднем Урале сотрудники МЧС спасли пострадавших в серьезном ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня днем на улице Талица в Первоуральске. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что столкнулись легковой и грузовой автомобили. По данным ведомства, в результате аварии пострадали пять человек.

Двое пострадавших не могли самостоятельно выбраться из искореженной машины. Специалисты деблокировали их с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

Все обстоятельства аварии будет устанавливать Госавтоинспекция.