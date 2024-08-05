Уральский политолог Крашенинников* объявлен в уголовный розыск

Политолог с Урала, признанный Минюстом иностранным агентом, Федор Крашенинников* объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные в базе уголовного розыска МВД РФ.

На сайте МВД сказано, что Крашенинникова* разыскивают по уголовной статье. О других подробностях не сообщается.

Напомним, что иностранным агентом политолог был признан в сентябре 2022 года за получение денежных средств из Украины и Германии. В тот же год Крашенинников* попытался оспорить новый статус в суде Екатеринбурга, однако в удовлетворении его иска было отказано.

* признан иностранным агентом