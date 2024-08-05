05 Августа 2024
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Фото: Christian Liewig - Corbis / Contributor / Corbis Sport / Gettyimages

МОК: Кишечная инфекция триатлонистки из Бельгии не связана с заплывом в Сене

Кишечная инфекция бельгийской триатлонистки Клэр Мишель не связана с заплывом в Сене на Олимпийских играх в Париже. Об этом заявила директор оргкомитета Олимпиады по коммуникациям Анн Дешам.

По ее словам, бельгийская сторона уже сделала заявление. "Мы ничего сверх добавить не можем. НОК Бельгии заявил, что это не связано с соревнованиями. Поэтому мы не можем больше ничего комментировать", - заявила Дешам.

Ранее СМИ сообщили, что Мишель попала в больницу после заплыва в Сене в рамках соревнований по триатлону на Олимпийских играх. У нее диагностирована кишечная палочка. Из-за этого сборная Бельгии по триатлону вынуждена отказаться от участия в смешанной эстафете.

ТАСС сообщает, что позднее из-за проблем с желудком с эстафетных соревнований по триатлону снялись два спортсмена из Швейцарии.

Французское правительство в преддверии Олимпиады потратило около $1,5 млрд на подготовку реки к соревнованиям, была отремонтирована ливневка и канализация, ограничены неочищенные сточные воды, построены резервуары для сточных вод и дождевой воды. Несмотря на все это в июне стало известно о росте кишечной палочки в водах Сены выше Парижа по течению, что вызвало опасения на счет готовности реки к Олимпиаде. Затем власти представили улучшившиеся показатели проб воды, а мэр Парижа Анн Идальго даже искупалась в реке перед журналистами, пытаясь доказать, что вода безопасна.

Теги: мок, сена, олимпиада, кишечная инфекция


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