Буданов* похвалил советскую энергосистему

Энергосистему России и Украины нельзя "положить" полностью, но можно разрушить ее до такой степени, чтобы "устроить тяжелую жизнь", считает начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*.

Он полагает, что Украина и Россия не смогут полностью разрушить энергосистемы друг друга, поскольку советская энергосистема "была максимально разветвленной и дублированной условно три-четыре раза в определенных узлах".

"Все эти узлы очень сильно защищены. Так же, как у нас пытаются их защитить, такие же подобные мероприятия проходят в России. Только они [в России] пошли по пути наращивания систем ПВО. У них для этого способность гораздо больше, потому что они являются производителями таких систем", — сказал Буданов* в интервью ТСН.

Глава ГУР подчеркнул, что некорректно будет утверждать, что можно полностью "положить" энергосистему России и Украины - обе страны наследуют советскую энергосистему.

*внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга