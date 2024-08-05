В Прикамье мужчина пропал без вести после попытки помириться с обидчиками

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу по факту безвестного исчезновения 20-летнего мужчины в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Сообщается, что в апреле парень поссорился с местными жителями. Его избили и выстрелили в него из травматического пистолета. В июне молодой человек договорился с нападавшими о встрече в Кудымкаре для урегулирования ссоры. После - на связь мужчина не выходил.

Родственники считают, что его исчезновение носит криминальный характер.

Следственный комитет Прикамья возбудил уголовное дело. Глава СКР потребовал от руководителя регионального управления ведомства представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.