05 Августа 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Студенты разработали концепцию наземного метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге определен лучший студенческий проект развития транспортной инфраструктуры города, разработанный в рамках второго сезона наставнической программы "Территория движения". Организатором программы выступает управление государственной экспертизы Свердловской области, а экспертами-наставниками – представители девелоперских компаний и архитектурных бюро столицы Урала.

Победу одержала команда студентов, предложившая концепцию наземного метро. Ее куратором выступили эксперты компании "Атомстройкомплекс". В составе команды – студенты, уже работающие в этой же компании.

"Одним из главных преимуществ этого проекта, на мой взгляд, было использование уже существующей транспортной инфраструктуры: линий и остановочных комплексов городской электрички. Это сокращает расходы на реализацию проекта, как финансовые, так и временные. Помимо транспортных маршрутов команда разработала медиа-стратегию и дизайн-код", - рассказал один из кураторов проекта, первый заместитель директора АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" Дмитрий Хватов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, наземное метро, по задумке авторов, позволит связать существующие виды городского транспорта в единую систему и обеспечить пассажирам возможность удобных пересадок – для этого предлагается создать единое билетное меню с онлайн-оплатой. Авторы концепции прогнозируют уменьшение времени, которое пассажиры Екатеринбурга проводят в пути, в среднем на 16%, а также уменьшение интенсивности автомобильного потока.

Студенты разработали концепцию наземного метро Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"Представленные результаты проекта наставничества "Территория движения" удивляют. Мы увидели настоящий потенциал будущего строительной отрасли. Концепция развития наземного метро в Екатеринбурге особенно актуальна для нашего города, поэтому я верю, что в будущем идеи найдут применение. Поздравляю ребят и наставников с успешным завершением обучающей программы", - отметила начальник управления государственной экспертизы Свердловской области Наталья Серегина.

Впереди второй этап проекта: хакатон, в ходе которого участники получат задачу и должны будут решить ее за 100 часов. Победитель будет объявлен на международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге в октябре 2024 года.

Теги: студенты, наземное метро, концепция, Екатеринбург


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