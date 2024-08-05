В Ставрополе на двух детей завели дело по статье "теракт" за поджоги сотовых станций

В Невинномысске уголовное дело по статье "Теракт" возбудили на восьмиклассника и девятиклассницу из местных школ. Правоохранительные органы считают, что дети причастны к поджогу четырех базовых сотовых станций операторов связи в Ставрополе.

За пять дней произошло повреждения четырех станций в городе – рядом с крупными магазинами и Дворцом правосудия.

По версии следствия, поджогами занимались 15-летний восьмиклассник и 15-летняя девятиклассница "с целью дестабилизации деятельности органов власти", передает Baza со ссылкой на неназванный источник.

Школьники задержаны. Наказание по статье "Теракт" – от 12 до 20 лет лишения свободы.