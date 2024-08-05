Гендиректора предприятия из Каменска-Уральского будут судить за растрату 256 миллионов рублей

В Каменске-Уральском перед судом предстанет бывший гендиректор местного предприятия, обвиняемый в растрате 256 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемый 1959 г.р. с июня 2015 по январь 2016 года использовал свое служебное положение и растратил вверенные ему средства организации. Уралец перечислил деньги на счет фактически подконтрольной ему коммерческой организации, на что не имел законных оснований.

Накануне прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя предприятия по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Синарский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.