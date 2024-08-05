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Фото: Следственный комитет РФ

Участников нападения на чемпиона России по боксу обвинили в покушении на убийство

Участникам нападения на чемпиона России по боксу в Феодосии предъявили обвинение в покушении на убийство, сообщает Следственный комитет РФ.

Всего задержаны девять участников массовой драки, они находятся в СИЗО.

Уточняется, что обвиняемые – граждане России, трое из них работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими. Проведены обыски по местам жительства фигурантов и их родственников. Изъяты и изучены видеозаписи с камер уличного наблюдения, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на чемпиона России по боксу. Изначально уголовное дело было возбуждено по статье "Хулиганство".

Напомним, во время драки в Феодосии пострадали чемпион России по боксу Дмитрий Двали и его знакомый. Федерация бокса России держит на контроле ситуацию. Организация сообщала, что Двали проходит лечение и находится под контролем врачей.

Теги: драка, дмитрий двали, покушение на убийство


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Ранее 03.08.2024 18:14 Мск Следком разберется с дракой в Феодосии, в которой избили чемпиона России по боксу

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