МВД объявило в розыск бывшего заместителя Родченкова

Бывшего замглавы московской антидопинговой лаборатории Тимофея Соболевского объявили в розыск. Карточка с его данными появилась в базе МВД РФ.

Указано, что Соболевского объявили в розыск по уголовной статье, по какой именно, не уточняется.

По информации ТАСС, его могут объявить в розыск по делу, связанному манипуляциями с базами данных российских спортсменов.

По словам источника РИА Новости, бывший зам-главы лаборатории проходит фигурантом по делу о воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Соболевский работал под руководством главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Тот стал фигурантом уголовного дела в июне 2016 года. Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. В сентябре 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы.