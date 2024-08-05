В Подмосковье из-за брака в деталях самолетов завели дело о злоупотреблениях при гособоронзаказе

В Московской области завели уголовное дело о злоупотреблениях при выполнении гособоронзаказа после поломки самолетов из-за брака в деталях, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

За расходование средств лицом, выполняющим управленческие функции организации - головного исполнителя ГОЗ, финансовых средств, предназначенных для выполнения заданий ГОЗ, на цели, не связанные с их выполнением в крупном размере предлагается наказывать не только штрафом (от 500 000 руб. до 1 000 000 руб) но и принудительными работами, вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. В особо крупном размере размер штрафа может доходить до 1,5 млн руб., а срок лишения свободы - до восьми лет.

В этом году Госдума ввела ответственность за срыв сроков исполнения гособоронзаказа. Штрафы для ответственных лиц составят 30-50 тыс. руб.