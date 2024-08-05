"Россети" хотят вдвое поднять тариф на присоединение к сетям для населения

"Россети" считают, что россияне платят необоснованно мало за подключение к электросетям и предлагают увеличить тариф почти вдвое – до 10 тыс. руб. за 1 кВт.

В компании заявляют, что даже без льготных скидок текущие ставки не покрывают фактических расходов. Глава "Россетей" Андрей Рюмин просит правительство РФ рассмотреть возможность повышения тарифов, поскольку из-за дефицита финансирования кредитная нагрузка компании выросла до 100 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Сейчас подключение за 1 кВт стоит 5,57 тыс. руб., максимальный уровень ставки – 11,17 тыс. руб. Тариф устанавливают региональные власти, но есть минимальный и максимальный тарифы, которые установило федеральное правительство.