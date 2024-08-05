05 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Тюмени открылась выставка западной военной техники, которую захватили и уничтожили в зоне СВО

В Тюмени открылась выставка западной военной техники, которую захватили и уничтожили в зоне специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Единственная в России экспозиция "Сила V правде – гордость и победа" принимает первых посетителей в областной столице. Ежедневно до 17 августа она будет работать с 10.00 до 21.00 на парковке рядом с ТЦ "Гудвин" по адресу ул. Максима Горького, 66.

"На передвижной выставке трофейной техники НАТО представлено 14 единиц западной техники. БМП "Брэдли" была уничтожена артиллерийским орудием "Хоста". В числе экипажа был тюменец, поэтому жителям Тюмени, думаю, будет приятно посмотреть на работу своего земляка", - отметил представитель Центрального военного округа Иван Метель.

На выставке будет представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.

Отмечается, что жители региона смогут увидеть как западные образцы, так и побывать на отдельной площадке с российской военной техникой. Торжественное открытие экспозиции состоится завтра, 6 августа, в 11.30.

Выставка "Сила v правде — гордость и победа" — это совместный проект Центрального военного округа, партии "Единая Россия", полпредства в УФО и правительств регионов.

Теги: НАТО, техника, трофей, выставка


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