Глава СК потребовал возбудить дело на мигранта, приставшего к ребенку в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против мигранта, пристававшего к ребенку в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, из социальных медиа стало известно, что во дворе одного из жилых домов Екатеринбурга уроженец Средней Азии приставал к 11-летней девочке. Противоправные действия приезжего были пресечены местными жителями.

Сейчас СК России по Свердловской области проводит проверку по данному факту. Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального СКР Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и доложить о ходе его расследования. О какой статье может идти речь, в ведомстве пока не сообщают.

Стоит отметить, что в последнее время в Екатеринбурге наблюдается всплеск преступлений с участием иностранцев. Так, на днях мигрант избил водителя автобуса, развозившего сотрудников компании "Озон". Чуть раньше в столице Урала приезжий из Центральной Азии преследовал девушек и угрожал жителям, которые пресекли его действия.

В середине июля произошли сразу два вопиющих случая. Сначала бородатый мигрант хотел изнасиловать жительницу Академического, а затем на улице Чкалова маленькую девочку пытались увести из собственного двора цыгане.

На этом фоне власти Екатеринбурга уже объявили, что увеличат число школ, где мигрантов будут учить русскому языку.