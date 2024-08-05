Танк времен Великой Отечественной войны установлен в Сорокинском районе

Танк времен Великой Отечественной войны установлен в Сорокинском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"В военные годы колхозниками села Жидоусово Сорокинского района были собраны средства в размере 150 000 рублей для выпуска танка. С такой идеей к председателю колхоза Павлу Голубеву обратилась Ефросинья Малахова, руководитель полеводческой бригады в колхозе "Знамя". Она и внесла самую большую сумму — 10 тысяч рублей. Танк был выпущен Омским танковым заводом", – рассказал глава муниципалитета Александр Агеев.

Танк был отправлен на фронт. За самоотверженность жители района получили благодарственные телеграммы от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина и экипажа боевой машина.

23 июня 2024 года сорокинский танк прибыл домой. Он стал символом Победы, трудового подвига, патриотизма и силы духа народа. Памятник труженикам тыла в виде танка времен войны установлен 3 августа.

Помощь в восстановлении и безвозмездной передаче району исторической боевой машины оказал депутат Госдумы РФ Николай Брыкин.

Отметим, что сегодня в Тюмени открылась выставка трофейной военной техники стран НАТО. На выставке представлена техника, захваченная группировкой "Центр" в ходе специальной военной операции. В основной части выставки - подбитая военная техника, произведенная в США, Великобритании, Германии, Турции, на Украине и в других странах: танк Abrams, боевые машины пехоты Marder, Bradley, вездеход Pinzgauer.