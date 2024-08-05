05 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ТБО "Экосервис" обратился в суд после лишения статуса регоператора из-за мусорного коллапса

ООО "ТБО "Экосервис" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с намерением оспорить решение Министерства ЖКХ региона, лишившего его статуса регионального оператора по обращению ТКО. Решение было обусловлено мусорным апокалипсисом, в который погрузилось сразу 22 муниципалитета западной части Среднего Урала. Мусор не вывозился с контейнерных площадок неделями, на что не уставали жаловаться местные жители.

Ранее мы писали, что министерство лишило ТБО "Экосервис" статуса регионального оператора, отдав заполненные мусором города и поселения ЕМУП "Спецавтобаза", которое также обсуживает и Екатеринбург. К своей работе новые регоператор приступил 1 августа.

"На сегодняшний день ООО "ТБО "Экосервис" осуществляет деятельность в штатном режиме. О прекращении деятельности в качестве регионального оператора Министерство ЖКХ ООО "ТБО "Экосервис" не уведомляло. ООО "ТБО "Экосервис" обратился в суд с иском о признании такого решения недействительным и принятии обеспечительных мер о запрете Министерству заключать соглашения с другим региональным оператором в западной зоне", - сообщила пресс-служба ."Экосервиса".

Помимо этого, руководство предприятия обратилось к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полномочному представителю президента в УрФО Владимиру Якушеву.

Ранее жители Первоуральска обратились в прокуратуру с жалобой на неубранные от мусора улицы. От бездействия ТБО "Экосервис" в мусоре также утопали Новоуральск, Ревда, Полевской, Дегтярск, Кировград, Шаля, Красноуфимск, Арти, Ачит, Бисерть, Нижние Серги, Дружинино, Верх-Нейвинск и Верхний Тагил.

При этом, как отмечают сами жители, плата за услуги по вывозу мусора продолжала начисляться по установленному тарифу. После этой новости уральцам пообещали произвести соответствующий перерасчет. В то же время у тогда еще регионального оператора арестовали счета на сумму 64,6 млн рублей.

Теги: ТБО Экосервис, регоператор, суд


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Ранее 04.07.2024 09:40 Мск Средний Урал утопает в мусоре. Региональный оператор перестал обслуживать население

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