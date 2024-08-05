Уволен врио начальника ростовского СИЗО, где произошел захват заложников

Уволен временно исполняющий обязанности начальника СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в июне захватили заложников.

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области расторгло контракт с Романом Заболотневым, сообщает РИА Новости.

По данным источника SHOT, в отношении Заболотнева возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", он уволен без права на восстановление.

Напомним, захват заложников в СИЗО-1 произошел 16 июня. Сообщалось, что преступники заранее ослабили решетку камеры и, когда сочли момент подходящим, выбили ее и выбрались во двор, затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников.

Преступники требовали машину, "зеленый коридор" и возможность улететь из страны. Террористы были ликвидированы во время штурма, заложники освобождены.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО-1 организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере.