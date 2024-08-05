Свердловская Госавтоинспекция придумала, как снизить число ДТП с электросамокатами

Свердловская Госавтоинспекция подготовила целый ряд предложений для предотвращения ДТП с участием электросамокатов. Об этом сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции региона Евгений Пятин.

Как отметил он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, с начала 2024 года на Среднем Урале произошло 84 аварии с участием электросамокатов, в которых пострадали 86 человек, в том числе 12 детей. Большая часть таких ДТП случилась в Екатеринбурге. И в ведомстве, кажется, придумали, как можно сократить их число.

"Нами подготовлены предложения, которые исключали бы поминутную стоимость электросамокатов. Также чтобы выстраивался безопасный маршрут движения от точки А до точки Б. Чтобы исключалось движение по опасным участкам дороги и по участкам, где идет интенсивное движение пешеходов. Чтобы не было конфликтных ситуаций, еще раз напоминаю, что пешеходы у нас пользуются приоритетом на пешеходных дорожках", - рассказал Пятин, отвечая на вопрос Накануне.RU, как можно улучшить культуру среди водителей СИМ.

Напомним, на прошлой неделе мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что культура пользования электросамокатами в городе "находится на весьма низком уровне".