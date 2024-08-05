"Это секретная информация". В сети появилось видео задержания американского журналиста Гершковича

В сети появилось видео с задержанием американского журналиста WSJ Эвана Гершковчиа в марте 2023 года. Напомним, что представителя зарубежного СМИ взяли в Екатеринбурге прямо в кафе, обвинив в шпионаже на уральском заводе.

"Будь очень аккуратен, потому что это секретная информация..." - сказал собеседник Гершковича. На это журналист заявил, что даже не будет писать, что видел предоставленные ему документы.

Как передает RT, на встрече Гершковича с "анонимным контактом" обсуждалась передача секретной информации о российском ВПК, что еще раз подтверждает виновность Гершковича в шпионаже.

Напомним, Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта 2023 года. По версии следствия, по заданию ЦРУ тот собирал на Среднем Урале секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО "НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники. Гособвинение запрашивало для гражданина США 18 лет колонии строгого режима из 20 возможных по вменяемой статье. В итоге Эван Гершкович получил 16 лет колонии строгого режима. Вскоре Гершкович попал в список на обмен с США и был освобожден, а перед своим освобождением из тюрьмы попросил об интервью с российским президентом.