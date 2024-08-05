Премьер Британии созывает чрезвычайный комитет на фоне беспорядков

Премьер Великобритании Кир Стармер созывает чрезвычайный правительственный комитет на фоне массовых беспорядков против мигрантов, сообщает Sky News.

На встрече министры и представители правоохранительных органов обсудят ответные меры на всплеск насилия.

Накануне Стармер предупредил, что участники беспорядков, которыми сопровождаются акции протеста, пожалеют о своих действиях. Премьер-министр назвал недопустимой ситуацию, когда "крайне правые бандиты" заставляют бояться за свою жизнь людей с другим цветом кожи, передает ТАСС.

Напомним, в городах Великобритании уже несколько дней идут крупные акции протеста. Поводом для самого массового за последние 13 лет противостояния стало убийство трех маленьких девочек в Саутпорте: 29 июля на них напали с ножом во время занятий в детской студии танцев и йоги. Еще несколько детей и взрослых пострадали.

На фоне судебного процесса над 17-летним парнем, которому предъявили обвинение в убийстве, стали появляться противоречивые сведения о его биографии. Дезинформация моментально спровоцировала протесты ультраправых под лозунгами "Спасите наших детей" и "Остановите лодки" с явным антиисламским и антииммигрантским подтекстом. Вскоре после первых акций в Саутпорте во вторник, сопровождавшихся нападением на мечеть, беспорядки перекинулись на Ливерпуль, Бристоль, Халл. К выходным накал выступлений возрос, и их география расширилась. Беспорядки распространились даже на североирландский Белфаст.

4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.