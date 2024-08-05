05 Августа 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале стало меньше ДТП, но выросло количество погибших

В 2024 году на Среднем Урале сократилось количество дорожно-транспортных происшествий, но при этом выросло число погибших. Об этом заявил глава отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Свердловской области Евгений Пятин.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, за первое полугодие 2024 года в регионе отмечено снижение числа аварий на 2,6% - произошло 1 тыс. 227 ДТП. Число раненых в результате таких инцидентов снизилось на 4,3% - пострадали 1 тыс. 531 человек.

"Однако число погибших по сравнению с прошлым голом возросло на 15%. Мы потеряли 135 человек, в том числе четыре ребенка", - сообщил Пятин.

Машина ДПС в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Основными причинами ДТП в Свердловской области он назвал несоответствие скорости конкретным условиям (каждая третья авария в регионе), несоблюдение очередности проезда (каждое пятое ДТП) и выезд на встречную полосу (каждое девятое ДТП). При этом число аварий с участием пьяных водителей на Среднем Урале снизилось на 13%. Также на 22% сократилось число аварий с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. А ДТП с велосипедистами стало меньше на 25%.

Пятин добавил, что если брать статистику за последние пять лет, то в Свердловской области отмечается снижение основных показателей аварийности. По его данным, общее число ДТП сократилось на 8,9%, погибших в них людей - на 20%, а пострадавших - на 10%.

Теги: ДТП, статистика, Госавтоинспекция, Свердловская область


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