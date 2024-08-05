Японская биржа Nikkei обвалилась и тянет за собой мировые фондовые рынки

Японская фондовая биржа Nikkei обрушилась на 12,4% - это стало худшим днем для индекса со времен "черного понедельника" 1987 года. За собой Nikkei потянула остальные азиатские рынки, да и не только – стамбульская биржа открылась с падением 6,72%, после чего торги были приостановлены. Российский рынок акций в начале торговой сессии падает на 1,5% на фоне обвала Японии.

Аналитики связывают ситуацию в Японии с рядом факторов. Сильное укрепление иены к доллару, распродажа на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, начавшаяся еще на прошлой неделе, пессимизм по поводу возможной рецессии экономики США, падение криптовалют (биткоин теряет уже 18% цены). Особенно сильно от падения индексов пострадали технологические компании.