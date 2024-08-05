05 Августа 2024
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Фото: пресс-служба АО СЗ &quot;РСГ-Академическое&quot;

Уральские студенты с наставниками из строительной отрасли предложили развитие транспортных узлов в Екатеринбурге

В рамках проекта наставничества "Территория движения", который уже во второй раз проводится под эгидой Управления государственной экспертизы Свердловской области, студенты уральских вузов представили свои проекты по развитию и улучшению транспортной инфраструктуры города.

Наставники из 16 крупнейших строительных компаний Свердловской области вместе со студентами предложили четыре проекта. В основном проекты касались районов, где эти самые застройщики развивают или планируют развивать территории.

Концепция мультифункционального транспортного кластера для будущих жителей "Горнощитского" (Академического-2), где по расчетам будут проживать 123 тыс. жителей, разрабатывалась под наставничеством главного архитектора проекта АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Александра Ананьева.

Транспортный кластер включает в себя общественно-деловой центр, перехватывающую парковку, автобусную станцию, остановку городской электрички, трамвайную остановку (линия от станции метро "Ботаническая"). Увеличение скорости движения предлагается осуществить за счет создания обособленного полотна для трамваев, и выделенной полосы для автобуса.

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

(2024)|Фото: пресс-служба АО СЗ "РСГ-Академическое"

"Наставничество – это хорошо забытое старое, прекрасный способ поддержать талантливую молодежь, мотивировать их на дальнейший рост. Наши протеже проделали замечательную работу при поддержке администрации города Екатеринбурга и Управления государственной экспертизы Свердловской области. Отдельная благодарность руководителю проекта Титовой Ирине", — отметил Александр Ананьев.

Среди других проектов можно выделить развитие наземного метро на основе городской электрички. Эффективность подобного проекта можно увидеть в столице нашей Родины – это московский центральный диаметр. А центр города Екатеринбурга было предложено разгрузить за счет введения платного въезда. По расчетам студентов, это может снизить загрузку центра города на треть. Такой подход был когда-то применен в Париже и оказался эффективным.

Победитель студенческого хакатона будет определен на международной строительной выставке-форуме 100+ TechnoBuild 2024 в начале октября.

Напомним, что первый проект наставничества — конкурс "Студенческий хакатон. Шелковый путь" был проведен в 2023 году. Тогда команда с наставником из компании ГК "КОРТРОС" разработала проект арт-объекта "Урал-середина Земли", который предлагалось разместить на пересечении трассы М12 и ЕКАД.

Теги: Территория движения, АО СЗ РСГ-Академическое


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