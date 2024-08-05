05 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Тысячи любителей джаза собрались в Камышлове на фестиваль UralTerraJazz

Камышлов отметил 356-летие. В городе традиционно состоялись три фестиваля – "Земляничный джем", скульптур из песка Kamyshlov-art-sand и UralTerraJazz. На эти мероприятия собрались тысячи людей.

"О фестивале многие знают, приезжают поучаствовать. Уникально в этом году то, что в нашем городе дети из Макеевки сделали три песчаные скульптуры. Это было у них впервые, все получилось", - сказал во время открытия фестиваля песчаных скульптур глава Камышлова Алексей Половников.

Глава Камышлова Алексей Половников(2024)|Фото: Накануне.RU

Председатель заксобрания Свердловской области, почетный гражданин Камышлова Людмила Бабушкина на открытии фестиваля песчаных скульптур сообщила, что талантливые ребята демонстрируют свои способности. Она отметила, что произведения из песка делать очень сложно, что особо высоко говорит о таланте их авторов. Позже, открывая фестиваль UralTerraJazz, Бабушкина сказала, что количество гостей говорит о росте интереса к городу и фестивалям.

"Думаю, что с каждым годом будет все больше тех, кто приедет в Камышлов послушать джаз. Я слышала мнение тех, кто уже послушал джаз, исполненный на органе. Сегодня все больше и больше желающих слушать такую музыку. Город интересен также исторически", - сказала Бабушкина.

Фестивали, проходящие в Камышлове, являются мероприятиями, позиционирующими область, полагает Бабушкина.

Людмила Бабушкина(2024)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль скульптур из песка в Камышлове(2024)|Фото: Накануне.RU

Фестиваль скульптур из песка в Камышлове(2024)|Фото: Накануне.RU

Худрук фестиваля Даниил Крамер отметил, что в таких проектах очень важна команда.

"Команда – когда соединяются и реализуются творческие устремления и практические возможности. Культура – великолепный стимул для инвестиций", - сказал Крамер.

Он уточнил, что размер города не важен. В Европе есть джазовые фестивали, которые устраивают и в менее населенных пунктах. Выгода Камышлова – не только в команде, но и в удачном расположении – отовсюду недалеко. Идея была в том, чтобы сделать имиджевый проект. По словам главы города Алексея Половникова, в город на фестиваль приехали различные инвесторы, которые гуляют по Камышлову и, возможно, в будущем захотят реализовать в нем какие-то проекты.

Даниил Крамер, Алексей Половников(2024)|Фото: Накануне.RU

"О Камышлове знают, слышат. Растет турпоток – радует, что приезжают различные телевизионные группы, снимают различные фильмы. После этого приезжают туристы. Даже из разных стран. Город начинает жить, привлекать туристам. Все это – благодаря UralTerraJazz", - сказал журналистам Половников.

Программа джазового фестиваля была разнообразной. Музыку исполняли даже на привезенном из филармонии Екатеринбурга органе. Выступала певица Этери Бериашвили. По данным оргкомитета, джазовый фестиваль посетили 3 тыс. 850 слушателей, песчаными скульптурами полюбовались 3 тыс. 100 человек, землянику попробовали 3 тыс. 900 горожан и гостей Камышлова.

Джазовый фестиваль UralTerraJazz в Камышлове(2024)|Фото: Накануне.RU

Джазовый фестиваль UralTerraJazz в Камышлове(2024)|Фото: Накануне.RU

Джазовый фестиваль UralTerraJazz в Камышлове(2024)|Фото: Накануне.RU

Джазовый фестиваль UralTerraJazz в Камышлове(2024)|Фото: Накануне.RU

Теги: UralTerraJazz, Камышлов, день города, Алексей Половников, Людмила Бабушкина


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