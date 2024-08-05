В российские вузы подано уже 2 миллиона заявлений

В российские вузы подано уже более 2 млн заявлений в рамках приемной кампании. Число бюджетных мест в этом году – 620 тыс., сообщил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко.

По его словам, с 2020 по 2024 гг. число бюджетных мест в вузах (с учетом новых субъектов) выросло почти на 78 тыс. 73% этих новых мест распределено между субъектами, это не столичные вузы.

"65% бюджетных мест распределено по приоритетным направлениям подготовки — это инженерные, медицинские и педагогические специальности. За последние четыре года объем бюджетных мест по таким специальностям увеличился почти на 36 тыс.", - сказал Чернышенко в интервью изданию "Эксперт".