СВР: США готовят очередную провокацию против российского спорта

США готовят серию громких публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях в российском спорте, сообщили в Службе внешней разведке России (СВР).

По информации пресс-службы ведомства, курируют очередной проект США против российского спорта экс-руководители московской антидопинговой лаборатории, перебежчики Григорий Родченков и Тимофей Соболевский.

"Считается, что они сохранили "устойчивые связи" с тренерами и врачами, принимающими участие в подготовке российских атлетов", - заявили в СВР. Об этом сообщает ТАСС.

Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства, которое расследовало допинг в российском спорте. В России экс-глава московской антидопинговой лаборатории стал фигурантом уголовного дела в июне 2016 года. В сентябре 2017 года он был заочно арестован Басманным судом Москвы.

Следствие опровергает данные, предоставленные Родченковым, который, по мнению президента России Владимира Путина, работал под контролем спецслужб США.