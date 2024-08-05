В Тюменской области арестованы два вербовщика террористов

В Тюменской области арестовали двух религиозных деятелей, которые публично оправдывали терроризм и вербовали террористов.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СК России Светлана Петренко, с февраля 2015 по ноябрь 2022 г. они склонили 19 тюменцев к участию в террористической деятельности в Сирии. Также они подбивали россиян собирать деньги на финансирование международной террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена на территории России.

Один из фигурантов опубликовал в интернете проповедь, в которой психолого-лингвистическая экспертиза выявила признаки оправдания и пропаганды терроризма.

Суд отправил обвиняемых под стражу.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

* Запрещенная в России террористическая организация