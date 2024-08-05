05 Августа 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

ТБО "Экосервис" лишили статуса регоператора, после мусорного апокалипсиса в Свердловской области

По решению Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области с ТБО "Экосервис" снят статус регионального оператора по обращению с ТКО. Причиной послужил мусорный апокалипсис, в который погрузилась вся западная часть региона и соответствующие обращения от местных жителей, говорится в протоколе комиссии.

Напомним, что ТБО "Экосервис" обслуживал 22 муниципалитета Среднего Урала, жители которых стали жаловаться на горы мусорных мешков и отходов, не вывозимых с контейнерных площадок неделями. Чтобы разрешить проблему, к вывозу ТКО присоединялись даже службы ритуальных услуг, в то время как у регионального оператора арестовали счета на сумму 64,6 млн рублей.

Решением МинЖКХ региона с ТБО "Экосервис" сняли обязанности регионального оператора подшефных ему муниципалитетов, назначив на его место ЕМУП "Спецавтобаза", которое также обслуживает и Екатеринбург. К своей работе новый региональный оператор приступил 1 августа, сообщается в опубликованном на сайте правительства документе.

Жители Первоуральска обратились в прокуратуру с жалобой на неубранные от мусора улицы. От бездействия ТБО "Экосервис" в мусоре также утопали Новоуральск, Ревда, Полевской, Дегтярск, Кировград, Шаля, Красноуфимск, Арти, Ачит, Бисерть, Нижние Серги, Дружинино, Верх-Нейвинск и Верхний Тагил.

При этом, как отмечают сами жители, плата за услуги по вывозу мусора продолжала начисляться по установленному тарифу. После этой новости уральцам пообещали произвести соответствующий перерасчет.

Теги: ТБО Экосервис, регоператор, мусор


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Развитие сюжета:

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