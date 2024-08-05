Илон Маск заявил об успешном вживлении чипа в мозг второму пациенту Neuralink

Компания Neuralink успешно имплантировала уже второму пациенту нейрочип в мозг, об этом сообщил создатель проекта Илон Маск. Устройство разрабатывается для помощи парализованным людям, которые могли бы одной мыслью управлять цифровыми устройствами.

Ранее сообщалось, что первый пациент с чипом смог с его помощью пользоваться интернетом, играть в видеоигры, перемещать курсор на экране компьютера.

Про второго пациента известно, что у него травма спинного мозга (первый пациент также был парализован в результате несчастного случая во время дайвинга). Маск заявил, что в импланте 400 электродов, на сайте компании говорится, что в импланте используется 1024 электрода.

"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо, — сказал Маск . - Сигнала хороший, электродов много. Работает очень хорошо".

Маск не раскрыл, когда Neuralink провела операцию второму пациенту. Маск сказал, что ожидает, что Neuralink предоставит импланты еще восьми пациентам в этом году в рамках своих клинических испытаний.