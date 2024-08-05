Жительница Екатеринбурга провела три дня в квартире с трупом сожителя

В Екатеринбурге женщина три дня прожила с трупом своего возлюбленного. Мужчина скончался, а его сожительница якобы не знала как вызвать экстренные службы.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, покойному было 45 лет. Он работал настройщиком систем безопасности в школе, а накануне внезапно скончался, как сообщает канал, от цирроза печени. За год до этого он начал жить вместе со своей подругой, которая, по неизвестной причине, не смогла самостоятельно вызвать "скорую".

Женщина якобы пошла по соседям, чтобы те вызвали врачей, однако двери ей никто так и не открыл. Тогда екатеринбурженка зашла в квартиру, выйдя из нее только раз, чтобы сходить в магазин за молоком.

На второй день она попыталась перетащить тело на кухню, однако туловище разорвалось, а внутренности выпали. С мертвым телом в таком состоянии женщина провела еще сутки, после чего обратилась в полицию. Сейчас ее опрашивают.

В пресс-службе городского УМВД и областного СКР ситуацию пока не комментируют.