В США заявили, что удар Ирана по Израилю возможен в понедельник

Атака Ирана и ливанского движения "Хезболлах" по Израилю может начаться в понедельник, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен главам МИД стран G7. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

США не знают точного времени возможной атаки, но Блинкен подчеркнул, что она может начаться уже в ближайшие 24-48 часов. По его словам, "пока неясно, какую форму примет ответный удар".

Иран и "Хезболла" пообещали отомстить за убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра в Бейруте.

Ранее сообщалось, что США отправят на Ближний Восток самолеты. По информации New York Times, данное решение связано со стремлением Вашингтона помочь Израилю защититься от угроз со стороны Ирана.