Вместо службы на принудительное лечение: тюменца обязали вернуть деньги, выплаченные как участнику СВО

Сорокинский районный суд взыскал с мужчины единовременную выплату на приобретение вещевого имущества участника специальной военной операции и единовременную выплату участника специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

С иском в суд обратилось управление соцзащиты населения администрации Ноябрьска.

15 марта 2024 года мужчина заключил контракт о прохождении военной службы. В тот же день ему были назначены меры соцподдержки и на его счет было перечислено 600 тыс. руб. Однако 19 марта поступили сведения о признании контракта недействительным, поскольку мужчину поместили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер.

Задолженность была частично погашена - 2 106 рублей.

С учетом обстоятельств дела, суд исковые требования истца удовлетворил. Взыскал с ответчика неосновательное обогащение в виде единовременной выплаты на приобретение вещевого имущества участка специальной военной операции и единовременной выплаты участника специальной военной операции в размере 597 894 рубля.