Главпочтамту в Екатеринбурге восстановят фасад и историческую надпись

В Екатеринбурге началась реставрация восточного фасада здания Главпочтамта на ул. Толмачева. В ходе ремонта восстановят историческую надпись "Почта". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе "Почты России".

В рамках реставрационных работ будет восстановлена кирпичная кладка стен и штукатурки, обновлено красочное покрытие и установлены новые двери из ценных парод дерева. Помимо этого, на балконах здания со стороны сквера Попова будет восстановлена историческая синяя надпись "Почта". Ее расположение будет точно соответствовать историческому проекту здания Дома связи.

Все это время центральное отделение почты с индексом 620000 продолжит свою работу. Отметим, что это самое крупное отделение в городе с тремя клиентскими залами.

Напомним, зданию Главпочтамта (Дом связи) в этом году исполняется 90 лет. Оно было возведено по проекту архитекторов Константина Соломонова и Вениамина Соколова. В здании площадью около 11 тыс. кв.м. изначально размещались почтовое отделение, междугородная телефонная станция и телеграф, а также управление Главпочтамта. Реставрация здания проходила в 2016 и 2019 годах. А в 1973 году у "Дома связи" появилась отметка "Нулевой километр", символизирующая начало всех дорог в Свердловской области, в том числе почтовых маршрутов региона.