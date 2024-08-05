Тимур Иванов просит освободить его из СИЗО - характеристики со службы хорошие

Защита бывшего замминистра обороны Тимура Иванова просила суд смягчить ему меру пресечения, учитывая в том числе его исключительно положительную характеристику, постоянное место жительства и прочные социальные связи. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокаты также напомнили, что загранпаспорт Иванова находится в отделе кадров по месту службы, а он сам является "непосредственным участником СВО и находится под санкциями всех стран мира". Поэтому они попросили о домашнем аресте.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, и его товарищ Бородин обвиняются в получении взяток в особо крупном размере. Следствие вменяет Иванову взятки на сумму порядка 1 миллиарда рублей, вину он не признает.

Ранее Иванов уже просил суд избрать ему такую меру пресечения, которая не связана с лишением свободы. Он обосновал такое прошение тем, что он "участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды".