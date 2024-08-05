05 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Поклонская жестко ответила протоиерею Ткачеву, отправившему женщин сидеть дома

Бывшие и действующие женщины-парламентарии раскритиковали слова протоиерея-блогера Андрея Ткачева о том, что женщинам лучше быть "домоседками", чем соваться в политику и власть, а желание "зарабатывать больше мужчины и властью заниматься вместе с мужчиной" может возникнуть у женщины лишь в том случае, если ее кто-то "подтолкнул на путь безумия".

"Женщина всю жизнь была домоседка, домохозяйка. От нее требовалась мудрость, хитрость житейская, знание какое-то", — сказал Ткачев. По его мнению, от женщины требуется умение врачевать, знать, как накормить минимумом продуктов семью из пяти человек, шить.

Священник возмутился тем, что в XIX веке женщины потребовали себе равных прав с мужчиной, избирательных прав, а потом "во власть захотели лезть зачем-то".

"Зачем женщине власть? <…> Что ей нужно в этой власти такого, чтобы грело ее и было ей хорошо? Это какая-то болезнь, какая-то зараза, какая-то напасть такая, чтобы женщины были депутатами разных созывов, там где-то сидели, бумажки [неразборчиво]. <…> Если тебя любят, у тебя дети есть, тебе что, заняться, что ли, нечем?" – приводит слова священнослужителя RTVi.

Экс-депутат Госдумы, ранее весьма религиозный человек Наталья Поклонская жестко ответила Ткачеву.

"Прочитала новость про невежественное (это мягко сказано) высказывание представителя РПЦ о его недоумении в части наделения женщин равными правами с мужчинами. Главный же вопрос такой эмоциональной проповеди заключался в том, зачем женщине власть? С одной стороны смешно, а с другой – яркая демонстрация страха и ущербности перед женским. И главное, это повод обратить внимание на то, чему будут учить детей в школах на занятиях по религии", - написала экс-прокурор Крыма в своем Telegram-канале.

"Мое личное отношение к подобному ханжеству крайне негативное и оскорбительное для всех женщин, которые в нашей стране имеют равные права с мужчинами, не теряя при этом своей природной женственности и нежности. Так же как и мужчины не должны терять своего природного качества быть достойными и благородными защитниками. И не доводить до такого состояния женщину, что она вынуждена укладывать асфальт на дорогах, пока мужчины проповедуют средневековые ценности или делят "власть", - добавила Поклонская.

Бывшую коллегу поддерживает и председатель комитета Госдумы по делам семьи, материнства, отцовства и детства Нина Останина. Она напомнила Ткачеву, что именно женщины во власти пытаются заниматься гуманитарными вопросами, которые мужчин вообще, судя по всему, не особенно волнуют.

Она напомнила, что во время мобилизации именно женщины выступили в защиту мужчин-отцов. "Когда я пошла в Генеральный штаб, я что-то не слышала голоса Ткачева, я не слышала голосов мужчин, которые забыли о том, что у многодетных отцов есть особые обязательства перед семьей и надо дать им возможность воспитывать семью, ибо дороже государству обойдется потом безотцовщина. <…> Боремся! Оружие не сложим!" — сказала Останина.

Теги: андрей ткачев, наталья поклонская, права женщин, конституция


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