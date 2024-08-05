В Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП с участием большегруза

В Нефтеюганском районе на загородной трассе произошло смертельное ДТП с участием большегруза, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Трагедия произошла сегодня, в 04.10, на 702 километре автодороги Нефтеюганск - Мамонтово.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "Тoyota", 1999 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем "МАН". Погибли водитель и пассажир Toyota.