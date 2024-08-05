05 Августа 2024
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Происшествия За рубежом
Фото: Reuters / Manon Cruz

Англию после убийства трех детей охватили крупнейшие за 13 лет столкновения англичан и мигрантов

Англию начали сотрясать жесткие столкновения между коренными англичанами и "понаехавшими" мигрантами. Поводом для самого массового за последние 13 лет противостояния стало убийство трех маленьких девочек в Саутпорте: 29 июля на них напали с ножом во время занятий в детской студии танцев и йоги. Еще несколько детей и взрослых пострадали.

На фоне судебного процесса над 17-летним парнем, которому предъявили обвинение в убийстве, стали появляться противоречивые сведения о его биографии. Дезинформация моментально спровоцировала протесты ультраправых под лозунгами "Спасите наших детей" и "Остановите лодки" с явным антиисламским и антииммигрантским подтекстом. Вскоре после первых акций в Саутпорте во вторник, сопровождавшихся нападением на мечеть, беспорядки перекинулись на Ливерпуль, Бристоль, Халл. К выходным накал выступлений возрос, и их география расширилась. Беспорядки распространились даже на североирландский Белфаст.

Усугубило ситуацию то, что протестовать решили не только противники мигрантов, но и те, кто позиционирует себя борцами с расизмом. Итог – в уличных беспорядках, сопровождавшихся киданием противоборствующими сторонами друг в друга бутылок и кирпичей, поджогами магазинов и полицейского участка, пострадали десятки людей, включая нескольких стражей порядка, пишет "Ъ".

Люди принимают участие в антииммиграционной акции протеста возле отеля, где размещаются иммигранты (Олдершот, Великобритания, 4 августа 2024 года)(2024)|Фото: Reuters / Suzanne Plunkett

РИА Новости уточняет, что в воскресенье протестующие атаковали здание отеля Holiday Inn Express в английском городе Ротерем, где, предположительно, размещены мигранты. Сотни демонстрантов собрались у здания отеля Holiday Inn Express в городе Тамворт, группа протестующих бросила горящий предмет в направлении входа в отель, в котором находились люди. Протестующие забросали полицию в том числе бутылками с зажигательной смесью, один полицейский ранен. Со стороны мигрантов звучали лозунги в духе "Это наши улицы!".

Социотехнолог Роман Алехин полагает: то, что происходит в Англии, где коренным англичанам мигранты-исламисты начали заявлять, что они в Англии хозяева – сценарий того, что будет в России довольно скоро, если не исправить миграционную политику.

"Чтобы нам не заявляли мигранты из Средней Азии, что они здесь хозяева, необходимо принять закон о коренных народах России и сделать разный статус гражданства для коренных и некоренных граждан. То есть, например, мы говорим об отзыве приобретенного гражданства за совершение тяжких преступлений, но это должно касаться именно гражданина, который не является представителем коренного народа. А если дается гражданство представителю коренного народа, то оно приравнивается к гражданству по рождению. При этом гражданство по рождению представителя некоренного народа также должно быть ограничено по сравнению с гражданством представителей коренных народов", - пишет Алехин в своем telegram-канале.

Люди противостоят полицейским в день протеста против нелегальной иммиграции (Болтон, Великобритания, 4 августа 2024 года)(2024)|Фото: Reuters / Manon Cruz

По его мнению, Англия показала, что будет, хотя, наверное, количество мигрантов и "новых граждан" с чуждыми ценностями у нас больше, чем в Англии.

"Новые граждане активно вооружаются, а дума так и не приняла закон о запрете выдачи лицензии на приобретение оружия новыми гражданами. Как будто кто-то усиливает их, чтобы в нужный момент они снесли русских, которых параллельным курсом лишают оружия. Если не начать менять реально, а не косметически, миграционные правила и правила выдачи гражданства, то нет ни одного сценария, при котором нашу страну не будет ждать то, что мы видим в Англии. Только, скорее всего, последствия будут более плачевными для России, ведь нашими мигрантами будут управлять наши большие враги со всего мира", - рассуждает Алехин.

Акция протеста против нелегальной иммиграции (Ливерпуль, Великобритания, 3 августа 2024 года)(2024)|Фото: Reuters / Belinda Jiao

Теги: Англия, мигранты, протест


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