ХК "Автомобилист" планирует сыграть на новой ледовой арене в марте

Директор екатеринбургского ХК "Автомобилист" Максим Рябков рассказал, когда состоится открытие новой ледовой арены клуба в уральской столице.

По его словам, завершение строительства запланировано на 31 декабря. Нужно будет получить разрешение на ввод в эксплуатацию и провести несколько тестовых мероприятий, на которые клуб будет приглашать своих самых преданных болельщиков.

"Скорее всего, это будут матчи МХЛ и ВХЛ. Надеемся, что первые матчи КХЛ мы сыграем в регулярном чемпионате, ориентировочная дата - начало домашней серии 10 марта", - приводит слова Рябкова издание "Чемпионат".

Напомним, ранее "Автомобилист" раскрыл планы подготовки к предстоящему сезону-2024/25. Команда начнет его двумя домашними матчами подряд. Первая игра состоится 4 сентября против челябинского "Трактора".