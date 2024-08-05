В Нижнем Тагиле дети отравились в сауне

Судебные приставы приостановили деятельность сауны в Нижнем Тагиле, после посещения которой отравились дети. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области.

Инцидент произошел в сауне по адресу ул. Серова, 20, где было зафиксировано нарушение индивидуальным предпринимателем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это и повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Установлено, что неинфекционное заболевание у юных посетителей связано с отсутствием производственного контроля за качеством воды в бассейне сауны, где были превышены гигиенические нормативы.

Судебный пристав-исполнитель вручил предпринимателю требование о незамедлительном приостановлении деятельности сауны на 30 суток. В этот же день помещение было опечатано.

Предпринимателя также предупредили, что если он возобновит работу сауны, то в отношении него может наступить административная ответственность по ст. 17.15 КоАП РФ "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".