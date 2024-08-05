Минтруд готов рассмотреть проект о закреплении льгот для соцработников

Министерство труда России готово рассмотреть проект закона, в случае принятия которого будут закреплены на федеральном уровне льготы для социальных работников.

Об этом следует из ответа Минтруда на запрос депутата Госдумы Яны Лантратовой, которая выступила с такой инициативой.

Как считает депутат, соцработникам необходимо предоставлять специальную одежду, обувь и инвентарь либо выплачивать компенсацию за их приобретение, а также выделять денежную компенсацию расходов на проезд на всех видах общественного транспорта по работе.

В письме ведомства отмечается, что Минтруд готов рассмотреть проект федерального закона при его поступлении. Отмечается, что предлагаемые изменения заслуживают внимания, но реализация данных инициатив потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.