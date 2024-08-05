Минсельхоз хочет ужесточить правила выдачи сельской ипотеки

Министерство сельского хозяйства России предлагает кабмину подкорректировать условия выдачи сельской ипотеки.

Изменения вносятся в решение о предоставлении субсидий из бюджета банкам и "Дом.РФ". Главная правка связана с ограничением территории действия программы, из которой в частности могут быть исключены сельские населенные пункты и поселки городского типа, расположенные близко к крупным городам и столицам регионов.

Это ограничит применение сельской ипотеки для строительства дач и домов в коттеджных поселках. Предполагается, что таким образом нагрузка на федеральный бюджет будет снижена — после недавней отмены безадресной льготной ипотеки спрос на другие программы с государственной поддержкой растет, сообщает "Коммерсант".

Власти России предложили изменить механизм субсидирования льготной ипотеки. Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее необходимо отвязать ее от ключевой ставки Центробанка РФ и зафиксировать размер самой субсидии.