Wildberries раскритиковал предложение Минпромторга

Маркетплейс Wildberries раскритиковал предложение Министерства промышленности и торговли считать пункты выдачи заказов торговыми точками, что автоматически приравнивало бы сами маркетплейсы к торговым сетям.

В компании заявили, что пункты не являются объектами торговли, так как в них отсутствуют товарная выкладка и торговый зал и не ведется продажа товаров. Там хранятся заказы конкретных покупателей. ПВЗ Wildberries работают по партнерской модели, позволяя вести бизнес предпринимателям из разных регионов страны.

Отмечается, что Wildberries находится в диалоге с Минпромторгом, работа над проектом закона еще ведется.

Ранее стало известно, что маркетплейсам запретят привлекать к работе самозанятых, приравняв такие площадки к торговым сетям на законодательном уровне.